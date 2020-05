Le Sénégal, face au Covid-19 devra continuer son "confinement" de 20h à 6h jusqu'au 02 juin prochain.



Le ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye l'a affirmé sur les ondes de la Rfm en soutenant que "toutes les mesures qui seront prises dans le cadre de l'état d'urgence seront maintenues et à la limite renforcées car, nous avons constaté que la propagation continue".



Le ministre de l'intérieur estimera par ailleurs que l'efficacité de ces mesures ne peut être remise en cause, car la propagation est loin d'être fulgurante par rapport à d'autres pays qui seraient plus touchés par la pandémie...