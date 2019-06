« L’éducation et la formation des piliers pour lutter contre le sous-emploi » (Mohamed Diaité)

La lutte contre le chômage des jeunes mérite une capacitation des acteurs. Et c'est dans ce cadre que l'éducation et la formation constituent une pierre angulaire pour contribuer au développement. Pour Mohamed Diaité, ce sont des piliers sur lesquels on doit s'appuyer pour lutter contre le sous emploi. Le président du Conseil départemental de Bounkiling compte accompagner ce point stratégique bien inscrit dans le plan Sénégal émergent pour booster la qualification des ressources humaines de sa localité pour la hisser vers l'émergence.