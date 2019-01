« L'édition 2018 de la journée Dieureudieuf Baye Niass sera placée sous le sceau de la paix et du Soufisme » (Cheikh Baye Cissé)

La paix, la concorde et la tolérance seront les principaux axes des communications de la troisième édition de la journée Dieureudieuf Baye, qui sera organisée le 5 janvier prochain, au Cices. Placée sous le thème : "le Soufisme, une lumière pour un Islam de Paix", elle verra la participation d'éminents spécialistes des questions religieuses, d'autorités administratives et politiques et des fidèles des différentes familles religieuses du Sénégal...