« L'agriculture est une Surpriorité pour le gouvernement et une réponse à l'autosuffisance alimentaire » (Moïse Sarr ministre secrétaire d'Etat aux Sénégalais de l’extérieur).

​Venu accueillir le président Macky Sall à Niakhar, le Secrétaire d’Etat aux Sénégalais de l’extérieur Moïse Sarr affirme que « l'agriculture reste une super priorité pour le gouvernement et une priorité pour l'autosuffisance alimentaire ». Avec une quarantaine de cars mobilisés dans tous le département de Fatick dont la moitié venant de Diarrère, sa commune, 2000 masques chirurgicaux, et des flacons de gels hydroalcooliques distribués, un millier de Tshirts, Moïse Sarr, n'a pas lésiné sur les moyens pour réserver un accueil chaleureux et sécurisé à son mentor le Président Macky Sall. Joignant l'acte à la parole, il a profité de l'occasion pour réitérer et amplifier l'appel du Chef de l'Etat à l'endroit de la jeunesse pour un retour vers l'agriculture. En outre, il s'est réjoui de cet élan unitaire de tous les responsables du département de Fatick, avant de féliciter l'ASC Jam Bougoume de Niakhar, dont les champs ont été visités par le Chef de l'Etat.