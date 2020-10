Elle fait partie de l'espace politique même si elle ne s'affiche pas tout le temps, car ayant sa propre stratégie. La coordonatrice de Aar Li Nu Bokk, à travers ce nouveau numéro de "L'Entretien" prendra le contre-pied du régime en place estimant que le pays est dans une situation agonisante.

Beaucoup d'autres sujets seront abordés avec Ndeye Fatou Ndiaye Diop Blondin dans cet entretien, notamment l'avenir de ces différentes plateformes telles que Aar Li Nu Bokk ou encore Nio Làank. Mais également les questions politiques et spécifiquement "ce mutisme" de certains leaders de l'opposition.



Le membre de la Coalition JOTNA a aussi exprimé ses regrets sur certains points relatifs à la gestion de la pandémie au coronavirus non sans oublier de donner ses propostions sur l'après-covid ainsi que les secteurs sur lesquels nous devons miser pour faire face aux effets de la covid-19.

La responsable politique de Mbour abordera, pour finir, les perspectives et son avenir politique dans sa localité.



Entretien...