En prélude de l'inauguration de la grande mosquée Massalikoul Jinaan, le Secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires Étrangères, chargé des Sénégalais de l’Extérieur, Moise Sarr a été reçu, hier, en compagnie du Ministre Dame Diop, par le Khalife général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké à « Keur Serigne Touba » à Colobane.

Très séduit par l'honneur qui lui a été fait,

le Secrétaire d’Etat Moise Sarr s'est empressé de dire, à sa sortie : « j'ai effectué, ce mardi, en compagnie de mon cher ainé Dame Diop, Ministre de l’Emploi, de la Formation professionnelle et de l’Artisanat une ziarra au Khalife Général des Mourides, Serigne Mouhamadou Mountakha Mbacké (Yalla Nafi Yague te werr) à sa résidence à Colobane. J'ai profité de l'occasion pour solliciter des prières pour la paix et la cohésion sociale au Sénégal et une réussite éclatante dans la mission à moi confiée par le SEM Macky Sall et dont la vaillante et si organisée communauté mouride constitue un maillon essentiel. J'ai, également, sollicité des prières auprès du Khalife pour les Sénégalais de l’Extérieur qui se battent jour et nuit pour améliorer les conditions de vie des familles restées au pays ».



Voilà un beau geste à maginfier car il participe au renforcement du dialogue islamo-chretien et au meilleur vivre ensemble...