« Je vais créer un comptoir commercial de l'or à Kédougou » (Me Madické Niang)

Le candidat de la coalition "Madické 2019" a fait le déplacement dans la plus grande ville du sud-est du Sénégal. Il a été reçu par quelques militants venus de Saraya, Dandémayo et Salamata dans une ambiance de déclaration au jardin public de Kédougou. Le candidat à la présidentielle était venu y exposer les mesures phares et d'urgence de son projet de société "Jamm Ak Xeweul". Il a promis de créer un comptoir commercial de l'or à Kédougou...