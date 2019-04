« Je l'avais déclaré dès mon élection, je ne veux plus que Dakar soit citée parmi les villes les plus sales » (Soham Wardini, maire de Dakar)

Faire de Dakar une ville propre, une ville verte, c'est l'un des grands chantiers qui attendent son nouveau maire Soham Wardini. Profitant de la première édition de la randonnée pédestre organisée par la Cathédrale de Dakar, elle réaffirmé sa volonté ferme de travailler dans ce sens. Afin que la capitale sénégalaise ne soit plus citée parmi les pays les plus sales affirme t-elle. Son engagement pour la cause environnementale justifie d'ailleurs parfaitement sa participation à la randonnée pédestre de la cathédrale...