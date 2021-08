De l'avis de Alioune Tine, le

fondateur du Think Tank, AfrikaJom Center « les djihadistes ont une stratégie régionale... Ils commencent à cibler les pays côtiers... Aujourd'hui, ils ont gagné des zones où c'est presque l'État dans l'État. Ils lèvent l'impôt, et exploitent les ressources minérales dont l'or... Il y'a beaucoup de pays qui viennent acheter cet or ! »



Une alerte qu'il lancait ainsi une énième fois à l'occasion de la présentation du rapport sur la revue sécuritaire au Sahel, ce mercredi, à Dakar.



Alioune Tine qui n'a pas hésité de parler de "l'or du sang", d'inviter les uns et les autres à jeter un regard attentif à ce qui se passe au Mali et au Burkina Faso concernant ce trafic illégal et lucratif pour les factions terroristes...