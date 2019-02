« Il y a 40 ans en arrière, le Sénégal produisait déjà 1 200 000 tonnes d'arachide, et ils se glorifient de 1 400 000 en 2018. Les agriculteurs sont fatigués! » (Issa Sall, PUR)

Le bassin arachidier n'est plus ce qu'il était il y'a 40 ans, c'est le saisissant rappel de Issa Sall, qui s'adressait aux populations de Kaolack ce mercredi 5 février dans le cadre de la quatrième journée de campagne. D'après le candidat du Pur, les agriculteurs, les artisans et les pêcheurs sont les grands oubliés du système, notamment les agriculteurs qui n'arrivent plus à commercialiser leurs récoltes. En outre, il a souligné le fait que depuis une quarantaine d'années la production est quasiment la même : " Il y'a 40 ans en arrière, le Sénégal produisait déjà 1.200.000 tonnes d'arachide. Ils se glorifient de 1.400.000 en 2018. Les agriculteurs sont fatigués! " déplore t'il