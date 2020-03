« Il faut promouvoir l'innovation et le numérique pour une agriculture performante » (Mélanie Polizzi, Ferme Digitale)

La ferme digitale présente au Salon international de l'agriculture de Paris, se fixe comme objectif de faire la promotion de l'innovation et du numérique pour une agriculture performante. Selon Mélanie Polizzi, responsable de projet, la ferme digitale regroupe 30 start-up qui proposent des innovations dans le domaine agricole et aux consommateurs. Un rendez-vous du donner et du recevoir, selon le Dr Macoumba Diouf qui magnifie les performances de l'agriculture qui est en pleine croissance au Sénégal...