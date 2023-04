Le président du parti Rewmi Idrissa Seck a annoncé sa démission du Conseil Économique Social et Environnemental (CESE) et de la coalition Benno Bokk Yaakaar. En réponse, le Président Macky Sall dit en prendre acte. Néanmoins, il a tenu à préciser que « Idrissa Seck a le droit de vouloir briguer les suffrages des sénégalais. Il est venu m’en parler et j’en ai pris acte. Jamais il n’a été question de partir ensemble en 2024. Au contraire, je lui ai toujours laissé le choix. Il est parti et je prie pour lui. On n’a aucun problème. Ceci ne va rien changer dans nos rapports. C’est moi qui étais parti le chercher en 2020 pour qu’il travaille avec nous. Quand il a décidé de partir, je prends acte… »