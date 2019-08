« Guidélaam » : Farmara Mballo explore la culture « peulh » dans son nouvel album.

Fatoumata Mballo, de son nom d'artiste Farmara, est une chanteuse sénégalaise peulh née à Grand Dakar et qui a grandi à Pikine . Elle a commencé sa carrière au milieu des années 1990, puis a entamé la danse et le théâtre jusqu'en 1999. Elle fera ensuite une tournée européenne de 3 mois avec un groupe basé à Yeumbeul qui s'appelait "Galou". Plus tard, elle rejoint le groupe "Diam" de Nongo Lô pour 2 ans, avant de rejoindre Coumba Gawlo Seck en 2002. Partie en tournée européenne avec Coumba Gawlo Seck en 2004, elle restera finalement en Suisse.

Son premier album "Namel" est apparu en 2006 et depuis, elle poursuit sa passion. Son nouveau single "Guidélam" vient de sortir. Pour ce qui est de l'album il sera bientôt sur le marché, a t-elle affirmé...