« Grand Bégué » à Dakar Aréna : Pape Diouf et son staff en visite sur les lieux.

Le 4 avril prochain, la fête de l'indépendance se fera autrement. Un show inédit se prépare à Dakar Aréna pour clôturer en beauté cette journée historique. Cet endroit va acceuillir le « Grand Bégué » de Pape Diouf et la génération consciente. D'ailleurs dans le cadre des préparatifs, ce dernier en compagnie de son staff et de la presse, a effectué, ce mardi, une visite sur les lieux. Un endroit qui dépasse de loin en terme d'effectif ce que peuvent contenir ceux habitués tels que Sorano, le Grand théâtre national, etc. Un défi que compte relever le grand artiste, comme ce fut le cas au Dock Pullman et dans bien d'autres salles. Ainsi, soucieux du mieux être de ses fans, Pape Diouf, en partenariat avec les entreprises de transport tel que Salam Voyage et Dakar Dem Dikk, informe ces derniers qu'ils seront amenés et ramenés dans de bonnes conditions.