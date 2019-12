« Gestion calamiteuse à Dakar Dem Dikk » : L'intersyndicale des travailleurs exige l'audit de l'entreprise publique.

Face à la presse cet après-midi du vendredi, l'intersyndicale des travailleurs de Dakar Dem Dikk, constituée de l'UDT3D, SDT3D et SUt3D, demande l'audit financier et social de l'entreprise de transport public dirigée par Maître Moussa Diop.

"Nous invitons l'Ofnac à envoyer une mission d'audit financier de l'entreprise Dakar Dem Dikk" a lancé l'intersyndicale lors d'une conférence de presse. Selon l'intersyndicale toujours, le directeur général de Dakar Dem Dikk cherche à créer des charges supplémentaires avec le lancement d'un nouveau programme de transport communément appelé "Ya Ngarta", qui permettra de rallier Podor et Richard Toll. Toutes nos tentatives d'entrer en contact avec le mis en cause sont restées vaines...