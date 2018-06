« Finance sociale et solidaire, émergence des continents » : Le FONGIP à la 4éme édition de la Conférence de l'INAISE

Le Fongip est partenaire et sponsor de l'INAISE. À ce titre, il participe à la 4ème conférence annuelle de l'INAISE qui se tient les 20, 21 et 22 Juin 2018 à l'hôtel Ngor Diarama.

Ce mercredi 20 juin 2018, s'est tenue la cérémonie d'ouverture de la 4ème conférence annuelle de l’INAISE qui a pour thème « Finance sociale et solidaire, émergence des continents » et regroupant les acteurs de l'économie sociale et solidaire de tous les continents. Cette rencontre se tient pour la première fois en Afrique et a choisi le Sénégal pour abriter la première conférence.