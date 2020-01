Un mardi pas comme les autres pour Moustapha Diakhaté. Après une cascade d'attaques via les médias perpétrées contre lui par plusieurs leaders de l'Apr qui lui ont reproché ses critiques à l'encontre du Président Macky Sall et sa décision de créer un courant au sein du parti, voilà que son exclusion vient d'être officiellement prononcé. Une nouvelle qui a, tout de suite, été saluée par le Secrétaire général de la Convergence des Jeunes Mackystes du Sénégal.



Mamadou Libasse Basse, qui a câblé Dakaractu, estime que le conseil de discipline du parti a suffisamment été prompt à prendre ses responsabilités. " Il fallait être ferme et le parti a été ferme. Il avait poussé le bouchon trop loin. Il s'agissait plus de combattre la naissance d'un courant dans le parti que de sanctionner un membre qui abusait trop de la démocratie interne. Un parti a besoin de discipline. Nous lui demandons à Moustapha Diakhaté de se préparer, car il nous aura au travers de son chemin. Déjà, nous lui demandons de faire le bilan financier de l'argent qui lui a été donné et qui devait servir à soutenir le parti à Touba lors de la dernière élection présidentielle... "