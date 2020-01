« Fatick reste un bel exemple pour la couverture maladie universelle » (DGCMU)

La commune de Diarrère a reçu la délégation de l'agence nationale de la couverture maladie universelle (CMU) conduite par son directeur général et le secrétaire d'État Moïse Sarr. Le patron de cette structure basée au ministère du développement communautaire et de l'équité invite les populations à une solidarité allant dans le sens de la prévoyance. L'objectif recherché est d'enrôler 1 million de jeunes et de femmes. Le dg de la CMU de saluer l'engagement des populations de Foundioungne pour un taux de 85% de couverture, mais Fatick reste un bel exemple dans le pays avec son taux de 65%. Le secrétaire d'État Moïse Sarr, trouvé dans son fief, invitera ses pairs à tout faire pour réussir cette belle politique du chef de l'État en s'y donnant à fond...