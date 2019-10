« En Ligne » : Le Projet du BRT divise la jeunesse de Rewmi et de BBY.

Pour le coordonnateur de la coalition Benno Bokk Yakaar du département de Guédiawaye, le projet du BRT est la bienvenue dans la banlieue, en ce sens que c’était une promesse de campagne du président Macky Sall, alors candidat à la dernière présidentielle. En d'autres termes, Mamadou Yaya Ba estime que ce projet vient ainsi soulager les résidents de la banlieue qui éprouvent d'énormes difficultés pour rallier leur lieu de travail à cause de l'insuffisance des transports de masse qui sont selon lui, les seules alternatives pour régler ce problème lié au transport et participer à l'accroissement de l'économie nationale.

Par contre, pour Mouhamadou Lamine Mbodj, cet investissement du chef de l'Etat n'est point une priorité et s’inscrit dans la logique hasardeuse, voire tatillonne d'investissement du président de la République. Selon ce responsable de Rewmi dans le département de Dakar, mettre 300 milliards dans un projet de BRT, alors que le TER ainsi que l'autoroute peuvent pour le moment permettre aux usagers de rallier convenablement leur lieu de travail et accéder à la ville. À l'en croire, cet argent pouvait servir à la rénovation de la ligne ferroviaire Dakar Bamako qui ne demande que 345 milliards. Une ligne qui, selon lui, peut occasionner plusieurs dividendes en terme d'externalité et de productivité.

Mamadou Yaya Ba et Mouhamadou Lamine Mbodj étaient les invités de "En Ligne"...