À l’effet de discuter sur les secteurs clés de leur coopération, le gouvernement sénégalais et l’Union européenne ont initié ce mardi, la rencontre du dialogue politique. Cette rencontre a été conjointement présidée par le ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur, Mme Aïssata Tall Sall et l’ambassadrice de l’Union européenne à Dakar, Mme Irène Mingasson.



« L’objectif de ce dialogue politique est d’approfondir les échanges entre le Sénégal et l’UE sur des sujets d’intérêt commun et de renforcer la coopération dans des domaines prioritaires. L’agenda de cette première session de dialogue politique de l’année 2022 portait sur deux thématiques en particulier : la coopération dans le domaine de la migration et les relations économiques et commerciales », a renseigné Mme Aïssata Tall Sall.



Revenant sur le premier point, la ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur rappelle que « les deux parties ont échangé sur les possibilités d’approfondir le dialogue et la coopération. Les discussions ont porté sur le développement d’opportunités, en particulier pour la jeunesse, afin de répondre aux causes profondes de la migration irrégulière, sur la lutte contre les réseaux de trafic de migrants et la criminalité transnationale, sur les possibilités en matière de migration régulière et sur la réintégration des migrants de retour ».



Pour sa part, « l’Union européenne a saisi cette opportunité pour présenter aux autorités sénégalaises l’initiative de la Team Europe pour une approche globale de la migration, ainsi que les possibilités de renforcement de la coopération entre le Sénégal et l’UE. S’agissant des relations économiques et commerciales entre l’UE et le Sénégal, les discussions se sont focalisées sur les échanges commerciaux entre les deux parties, les investissements, l’accès au marché européen et l’amélioration du climat des affaires. L’impact économique de la guerre en Ukraine a également été abordé dans ce contexte », a souligné l’ambassadrice de l'Union européenne à Dakar.



À l’issue de cette session d’échanges fructueux, les deux parties ont convenu de tenir une seconde session de dialogue politique dans le courant du second semestre 2022…