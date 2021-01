Dans certains foyers, il est important que les familles soient plus conscientes de ce qui caractérise réellement cette deuxième vague. En effet, le ministre Abdoulaye Diouf Sarr a lancé une énième sensibilisation des sénégalais autour de l'idéal qui est de faire preuve de vigilance. Il est important dès lors, pour le ministre Diouf Sarr, de rappeler que certains cas graves et les cas sévères surtout dans cette deuxième vague, " sont toujours préoccupants au niveau des CTE et même à domicile.



En faisant une analyse sur la multiplication des cas sévères et cas graves, le ministre Abdoulaye Diouf Sarr qui s'exprimait dans une émission télévisée sur la chaîne nationale, a souligné l'importance de la mobilisation des acteurs culturels, politiques, religieux, et de faire face à cette situation qui est plus qu'inquiétante.



Le ministre précisera deux cas de figure qui risquent de freiner la riposte. Il s'agit d'abord du déni qui est souvent noté chez certains malades qui refusent de croire que c'est la covid-19 qui les a atteints. En effet, dans cette situation, le ministre déplore cet attentisme et l'irresponsabilité qui peut virer à une situation déplorable. Autrement dit, une situation qui risque de créer l'hécatombe.



Aussi, la stigmatisation. En effet, cet aspect avait même été fustigé depuis la première vague et a vu plusieurs porteurs de voix faire la sensibilisation pour faire savoir aux sénégalais que " le malade de covid-19 ne doit pas être ignoré, rejeté".



Ces remarques, dans une certaine mesure, rendent très difficile la riposte dans laquelle le Sénégal s'est engagé. Le ministre Abdoulaye Diouf Sarr a donc appelé au sens de la responsabilité de tous les citoyens pour alerter à temps sur leur cas et savoir que la covid-19 est loin d'être "une maladie de la honte".