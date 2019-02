« Dakar délestée pendant quatre jours » : Senelec dément et précise...

Suite aux informations publiées par certains sites web et faisant état de coupures d’électricité pendant quatre jours à Dakar, la direction Générale de Senelec a tenu à préciser que ces informations telles que reprises par une certaine presse ainsi que dans les réseaux sociaux surtout Facebook, sont infondées.

Selon le secrétaire général Abdoulaye Dia, Senelec, dans le cadre de la maintenance préventive de son réseau électrique et conformément aux dispositions réglementaires, informe régulièrement sa clientèle du programme hebdomadaire d'interruption de service.

Non sans rassurer que le système électrique est fiable grâce aux efforts consentis par les pouvoirs publics et que la maintenance du réseau n'a qu'un seul objectif : l'amélioration de la qualité du service. À en croire M. Dia, ces plannings d'interruption de service sont publiés en toute transparence depuis plusieurs années par des organes de presse nationaux. Et d'ajouter que ces coupures pour travaux de maintenance concernent des zones bien localisées pour des périodes limitées dans une plage horaire de la journée. En outre, il estime que des mesures exceptionnelles ont été prises pour sécuriser l'alimentation électrique durant tout le processus électoral.

Et de rappeler qu'il est important de noter que Senelec s'est résolument inscrite dans une dynamique d'amélioration continue de la qualité de service pour la satisfaction de sa clientèle.