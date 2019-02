On ne compte plus les pépites de cette campagne électorale. Il y'a de cela quelques jours, Issa Sall avait parlé de la « région de Mbour » avant de tenter de se justifier. Et bien, cette fois-ci c'est Ousmane Sonko qui lance "Dahra Djoloff est menacée par l'avancée de la mer". Parce que "nak" Dahra et la mer c'est comme le Sénégal et la neige. Coup de fatigue ?