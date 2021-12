Le leader de Defar Sa Gox faisait face à la presse cet après-midi pour tirer les choses au clair concernant sa liste, sa relation avec le président Macky Sall et les motivations qui l'ont poussé à prendre position. Après le rejet de ses listes dans certaines localités du pays, le leader de Defar Sa Gokh est sorti ce jeudi pour rétablir comme il l’a dit, « la vérité des faits quant à la couleur et le symbole du parti ».



« Nous avons la couleur rouge bordeau, notre couleur et notre symbole, un cheval qui court à pas de géant. Il est clair que le symbole de l'autre côté (pour parler de celui de l'Apr), est différent du nôtre. C'est totalement amateur que de penser à ce genre de détail pour nous contraindre à nous présenter », s'offusque Adama Faye assurant que c'est avec cette liste qu'il ira aux élections prochaines.