« Couleurs de la vie » : Saint-Louis culture, un autre regard sur l'Afrique contemporaine.

Le président Français Emmanuel Macron l'avait souhaité à Ouagadougou en 2017, avant d'annoncer lors de son déplacement au Sénégal, l’établissement à Saint-Louis d'une villa dédiée à la recherche et à la création. Un souhait matérialisé ce weekend avec l’inauguration de la villa NDAR et le lancement du programme AFRIQUE CRÉATIVE. Des événements placés dans la saison des cultures africaines " Africa 2020", pour mieux faire connaître aux français l'Afrique contemporaine dans le nouveau sillage du mandat industries culturelles et créatives, confié à l'Agence Française de Développement.

Ce présent numéro de votre émission Couleurs de la vie braque ses projecteurs sur la ville tricentenaire à l'Institut français de Saint-Louis, pour vous présenter les temps forts de la diplomatie culturelle en renforçant les échanges entre artistes, chercheurs sénégalais et africains avec leurs pairs français et européens. Une soirée animée par des artistes chanteurs dont Baba Maal.