La manifestation pour la restauration des droits huamins et le respect des reglès démocratiques a eté aujourd'hui pour guinéens et comoriens d'émettre un cri de cœur.



La société civile, les mouvements associatifs ainsi que des arrivées spontanées venant de tous les coins de Dakar, criaient tous « Alpha Condé Zéro ».

Un message plein de sens pour le peuple guinéen qui estime que « ces tueries et répressions de la part de l'actuel président sont tout simplement à condamner ».



« Nous sommes fatigués, nous voulons que justice soit faite et que Alpha Condé quitte le pouvoir avant qu'il ne soit trop tard » avertit un guinéen.



Un fait marquant : il y'a tout âge pour faire passer un message. Message court mais plein de sens. « Condamner l'Alpha et Alerter Macky ».

Un message pour rappeler au peuple sénégalais, qu'aucun pays africain ne peut être epargné et qu'il est temps que la prise de conscience et de responsabilité soient à jour.



Les sénégalais qui etaient aussi présents ont tous consentis à cette conscientisation et comptent accompagner les deux peuples à mener ce combat qui, selon eux, vient juste de commencer.