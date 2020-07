« Comprendre les futurs systèmes d'informations » : Le Dr Alassane Ba étudie le trafic dans le cœur des réseaux.

"Comprendre les futurs systèmes d'informations : Trafic et gique dans le réseau de base IMS", c'est le nouvel ouvrage publié par l'ingénieur, le Dr Alassane Ba. Dans ce livre, l'auteur s'intéresse à la variation de la latence des flux de paquets dans les nœuds ISM. Après plusieurs années de recherches sur les futurs réseaux, l'ingénieur en télécommunications étudie le trafic dans le cœur de ces réseaux et son optimisation.

Le Dr Alassane Ba tentera également d'évaluer l'architecture, la planification dans les réseaux à partir d'approches théoriques et des calculs.

Le directeur général des impôts et domaines, Bassirou Samba Niasse, qui a présidé la cérémonie de présentation de l'ouvrage, à salué la pertinence et l'originalité de l'œuvre, qui estime t-il, vient à point nommé dans un monde en pleine mutation...