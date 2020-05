Le ministre de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'artisanat a récemment procédé à la remise de matériel aux Inspections d'académie de Dakar.

Dame Diop, oeuvrant pour la bonne reprise des cours prévue le 02 juin prochain, a profité de l'occasion pour "rappeler aux différents élèves qui sont en enseignement technique et professionnel, en année terminale dans les établissements publics comme privés, qu'ils sont bien concernés par cette reprise. C'est le cas notamment des CAP, des BT, des BEP etc..."



Le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle va aussi saluer l'ingéniosité des jeunes se trouvant dans la formation professionnelle dans ce contexte de pandémie.



"Cette pandémie a libéré l'ingéniosité de ces jeunes, particulièrement dans la formation professionnelle avec la fabrication d’équipements pour lutter contre la maladie", se réjouira le ministre Dame Diop.



Il restera optimiste quant à la bonne reprise des cours après acheminement de tout ce matériel devant faciliter le travail du ministère de l'éducation et celui de la formation professionnelle...