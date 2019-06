« Cette opposition de boycott s'est saisie de ce reportage de BBC pour reprendre son agitation politique! » (Samba Sy, PIT)

"Leur objectif est de ternir l'image de notre pays et de semer le doute dans la tête des sénégalais", ainsi s'exprimait le secrétariat du comité central du PIT par la voix de Samba Sy.

Par ailleurs, l'actuel ministre du travail estime que "cette manipulation d'une partie de l'opposition à un moment opportun pour eux, aurait eu un effet dévastateur et déstabilisateur pour notre pays. C'est une opposition qui a perdu ses marques et veut se repositionner en créant des alternatives pour gagner l'attention des sénégalais !"