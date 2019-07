« C'est Nguéniène et tout le département de Mbour qui a perdu un homme discret... » (Sira Ndiaye, députée).

Le connaissant pour avoir partagé avec lui des moments de service rendu à la population de Mbour et particulièrement de Nguéniène, la coordonnatrices de BBB/ Mbour, gagnée par l'émotion n'a pas pu s'empêcher de faire remarquer la tristesse qui a envahi les Mbourois et Nguénième, fief natal de OTD.

"Nous avons perdu un homme discret, constant et plein de sagesse", explique la députée de Mbour.

"Moi personnellement, j'ai perdu car, c'est quelqu'un qui avait marqué un pas de référence politique dans le milieu et qui nous soutenait beaucoup", estime t-elle...