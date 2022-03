Le ministre de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique a présidé ce samedi à Kaolack, la journée de nettoiement " Bësup Setal", initiée par le président de la République pour lutter contre les ordures et les encombrements.



Ainsi, le quartier "Darou Salam Ndangane" qui fait partie des quartiers les plus impactés de Kaolack, a été choisi pour la mise en œuvre de cette journée. À cette occasion, plusieurs équipes ont été mobilisées à travers l'UCG et la Promoged pour assainir les coins et recoins de ce quartier.



Le ministre entend en étroite collaboration avec les habitants de ce quartier et les autorités locales, proposer un projet de restructuration pour sortir cette zone de sa situation de bombe écologique.



En marge de cette opération, le ministre Abdoulaye Seydou Sow, a annoncé la mise en place dans les semaines à venir de la Société nationale de gestion des déchets (Sonaged). "Elle va permettre d'harmoniser la gestion des déchets sur l'ensemble du territoire national... C'est pour que la gestion des déchets soit unifiée mais aussi qu'elle puisse être sous contrôle... Le chef de l'État nous a donné l'instruction de construire autour des déchets une économie circulaire de la gestion des déchets...", a-t-il informé.