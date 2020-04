Aucun cas de coronavirus n’a été enregistré à la Radiodiffusion Télévision sénégalaise (RTS), a démenti, vendredi, le groupe audiovisuel public via un communiqué.



La RTS assure que si l’un de ses invités a été contrôlé positif, il n’en est pas de même pour son agent en poste à la RTS2.



Le communiqué signale que depuis l’apparition du premier cas de Covid-19 au Sénégal, le 2 mars, la Direction générale a ‘’pris toutes les mesures d’hygiène et de prévention requises, aussi bien à Dakar que dans les régions’’.



Ainsi, des contrôles au thermo-flash réalisés à l’entrée, ‘’aussi bien au Triangle Sud qu’au Boulevard de la République’’ et des solutions hydro-alcooliques sont utilisés dans les services, assure le communiqué.



La RTS indique aussi avoir installé des distributeurs de gel ‘’dans les couloirs’’ et mis des gants et des masques à la disposition de ses équipes mobiles.



Elle signale par ailleurs la fermeture de ses deux restaurants, la suspension des émissions à grand public et une restriction du personnel dans tous les secteurs d’activités.



La RTS dit transporter aujourd’hui ses agents qui prenaient les transports en commun. ‘’Mieux, le télétravail est érigé en mode de fonctionnement pour éviter les contacts’’, ajoute t-elle dans le communiqué.