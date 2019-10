« Au delà des retrouvailles Wade/Macky, le Sénégal reste le grand gagnant » (Awa Niang, députée)

C'est toujours un sentiment de joie et de fierté qui anime bon nombre de sénégalais lorsqu’ils évoquent les retrouvailles entre l'ancien président Abdoulaye Wade et l’actuel locataire du palais de la République. Selon l'honorable députée Awa Niang, "il est temps que notre pays se concentre l’essentiel et surfe sur ce climat de paix et de stabilité procuré par ces retrouvailles."

La questeur à l'Assemblée nationale reste aussi optimiste quant à ce que pourrait en gagner notre pays...