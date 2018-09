Suite à la réunion du conseil d’administration du forum civil tenue à Saly du 12 au 14 janvier 2018, un comité a été mis sur pied avec pour mandat l’organisation et la supervision de l’Assemblée générale du forum civil.



Pour rappel, ce comité, dans l’exécution de sa mission a eu à produire un ensemble de décisions appelées « notes de cadrage » sur l’état d’avancement de sa mission. Les dites notes ont été mises à la disposition de toutes les sections et de tous les membres du forum civil.



Après la publication de la date de l’assemblée générale prévue les 14, 15 et 16 septembre 2018, la section de Thiès a pris connaissance le 11 septembre 2018 de la convocation d’une autre « assemblée générale » adressée aux membres du forum civil et dont l’organisation est programmée le samedi 15 septembre 2018 au centre culturel Léopold Sédar Senghor de Thiès.



La section de Thiès n’est ni de près ni de loin concernée par de la dite « assemblée générale » qui se tiendra à Thiès.



La section réaffirme son ancrage au forum civil et confirme sa participation effective à l’assemblée générale du forum civil qui se tiendra à Saly, conformément aux directives du CA mises en œuvre par le comité de supervision.



Fait à Thiès, le 13 septembre 2018