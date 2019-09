« Aar louniou bokk », une vraie pètaudière !

Cette organisation doit impulser une dynamique positive au regard de la noblesse du combat engagé . Il ne sert à rien de verser dans l'amalgame et dans la méchanceté gratuite en attaquant de manière voilée un leader comme Idrissa SECK.

La lutte pour une transparence et une meilleure gestion de nos ressources naturelles transcende nos chapelles politiques.

Pour la consolidation de notre démocratie, nous sommes ensemble.

Pour la défense des opprimés, nous mènerons le combat ensemble.

Pour le triomphe des causes justes, nous vaincrons ensemble.

Svp, ne vous trompez pas combat, ne vous trompez pas d'adversaire.

Je vous prie de méditer cette merveilleuse citation du roi Ghézo " si tous les fils de la nation venaient les mains assemblées boucher les trous de la jare percée, le pays en serait sauvè.

Fraternellement

Eric Ndour

SNAJ DE REWMI