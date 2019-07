« Aar Linu Bokk » sur le pétrole et le gaz : « Rien ne permet d’affirmer que des juristes et experts ont été associés à la négociation des contrats... S’ils l’ont été, on peut bien douter de leur compétence, leur intégrité et leur patriotisme »

La plateforme a donné son point de vue sur la concertation qui s'est tenue hier au CICAD sur la loi sur le contenu local, notamment la préservation et la gestion transparente des ressources naturelles. Les membres de cette plateforme restent un peu sceptiques quant à la participation de juristes et d'experts dans les phases de négociation des contrats pétroliers. "Rien ne permet d’affirmer que des juristes et experts ont été associés à la négociation des contrats, en particulier celui ayant lié le Gouvernement du Sénégal et Franck Timis. S’ils l’ont été, on peut bien douter de leur compétence, leur intégrité et leur patriotisme", a affirmé le porte parole du jour à savoir Babacar Diop de Fds. Raison pour laquelle, renchérit Guy Marius Sagna, le rassemblement populaire prévu le samedi 6 juillet sera une « Grande Concertation du Peuple sur le Pétrole et le Gaz » qui permettra à tous les citoyens, "propriétaires exclusifs de ces ressources", de pouvoir exprimer leurs plaintes et préoccupations sur la gestion du pétrole et du gaz.