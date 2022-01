La société civile et l'opposition seront impliquées et associées dans la gestion de la cité avec un calendrier semestriel de suivi- évaluation de l'exécution de nos projets et programmes. Ces séances semestrielles verront la participation des populations, a souligné le candidat à la mairie qui poursuit : "Le foncier fera l'objet d'une gestion inclusive et participative avec une commission élargie à la société civile pour gestion transparente et équitable", a dit Demba Gaye.



Ce dernier de poursuivre : "les transactions domaniales seront sécurisées ainsi que les personnes impliquées à travers un arrêté du maire. Ceci évitera tous les contentieux judiciaires. Une transparence et une équitabilité dans la commande publique seront de mise. Tous seront dotés de formation et de renforcement de capacité et disposeront des papiers requis pour accéder à la commande publique", a conclu Demba Gaye...