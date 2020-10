Le journaliste et analyste politique, Adama Gaye, à bâtons-rompus avec Babacar Fall dans le Grand Jury, encore attiré l'attention sur ce sujet qui passionne. En effet, la question du troisième mandat, n'est pas, selon Adama Gaye, une affaire "qui n'est pas impossible, mais pas légale". Poursuivant son propos, il estime que c'est tout simplement une question de moralité. "Il faut savoir quitter une table sans se retourner. Quand on est à table à un moment donné, il faut savoir enlever sa main. Si on ne le fait, on l'enlève de force pour vous arrêter de manger".



Dans cette même perspective, il n'aura pas exclu d'éventuelles violences qui pourraient intervenir dans des pays comme la Guinée et la Côte d'Ivoire. Concevant que ce sont des pays qui montrent de grosses différences ethniques par ailleurs exacerbées par les politiques, l'analyste politique considère que cette course vers le pouvoir pourrait accentuer une instabilité sans précédent dans ces pays. À l'en croire, "des échanges contradictoires et enrichissants doivent ainsi avoir lieu pour permettre la respiration de la démocratie".

Prenant l'exemple de la Côte d'Ivoire, Adama Gaye exprime l'urgence d'oeuvrer pour la paix qui n'est point un vain mot, mais plutôt un comportement salvateur.



Loin d'appeler à l'insurrection, Adama Gaye estime qu'aucun pays, de la Côte d'Ivoire au Mali en passant par la Guinée, aucun n'est à l'abri d'éventuelles violences surtout avec ces forces interloquées et manipulées par le fondamentalisme religieux, le trafic de drogue etc... "Donc si rien n'est fait, par une capacité de dépassement de ceux qui dirigent pour quitter le pouvoir à temps, alors il y'a bien le risque que ça implose dans ces pays et même au delà", conclura le résident actuel au Caire...