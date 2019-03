« 10 ans ça se fête, la radio Zigfm a collecté beaucoup de poches de sang pour sauver des vies à l’hôpital régional de Ziguinchor » (Ibrahima Gassama)

2009-2019, voilà que 10 ans jour pour jour que la 1ère radio privée basée à Ziguinchor fête son anniversaire. Zigfm qui a comme slogan "votre radio de proximité", a débuté ses activités par une randonnée pédestre en compagnie de Ziguinchor randonnée club et de fidèles auditeurs de la station. La randonnée a pris son départ devant l'hôpital régional où sur place, les randonneurs ont donné de leur sang. Ainsi, plus de 50 poches ont été récoltées pour la banque de sang de la structure.

Zigfm a fini de marquer son empreinte dans la région naturelle de Casamance à travers ses émission phares comme "au carrefour de la paix", "Dioy Khol" et tant d'autres...