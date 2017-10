Suivre l'évolution du projet des sphères ministérielle de Diamniadio

Sorti de terre en Mai 2016, le projet des « Sphères ministérielles de Diamniadio », s’inscrit dans la mise en œuvre de la Nouvelle Politique Immobilière de l’état axée sur une rationalisation des engagements locatifs, le contrôle et le développement du parc immobilier composé à l’heure actuelle d’immeubles administratifs pour la plupart vétustes et inadaptés aux besoins du service public. A terme, les Sphères Immobilières de Diamniadio, devront contribuer à la baisse considérable de la facture des loyers supportés par l’état qui culmine à 16 Milliards de FCFA par an.



Le projet des Sphères Ministérielles de Diamniadio constituent le plus important projet immobilier public mis en œuvre depuis l’indépendance et répond à une dynamique du renouveau impulsée par le Président de la République, notamment lors de son discours tenu à l’occasion du Forum sur l’Administration, en Avril 2016. Cette nouvelle infrastructure, répartie sur 3 sites, au cœur du moderne et ambitieux Pôle Urbain de Diamniadio, est composée de 9 immeubles, 5000 pièces à usage de bureaux, 40 ascenseurs et 5 500 places de parking pouvant accueillir 15 ministères et 10 000 fonctionnaires. Tenant compte des enjeux du développement durable, un tier de la consommation électrique sera couvert par des ressources naturelles.



Porté par l’AGPBE (Agence de Gestion du Patrimoine Bâti de l’Etat), la livraison de ce pôle administratif est programmée pour mi 2018 avec la promesse d’assurer au service public et à ses usagers, confort et modernité.