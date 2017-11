eGovLAB Challenge: le Ministre Mary Teuw NIANE souligne toute l'importance de ce projet de l'ADIE

Le Ministre Mary Teuw NIANE revient sur les objectifs et l'importance du eGovLAB Challenge, un concours initié par l'Agence De l'Informatique de l'Etat pour identifier et soutenir les meilleures initiatives qui permettront de mettre en place des produits et services innovants conformes aux besoins de l'Administration sénégalaise.