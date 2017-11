ça chauffe entre Cristiano Ronaldo et Sergio Ramos !

Apparemment, tout n’est pas rose du côté du Real Madrid en ce moment. Outre les résultats de la Casa Blanca de Zinédine Zidane, déjà loin derrière le FC Barcelone d’Ernesto Valverde et Leo Messi, l’ambiance dans le vestiaire entre les principaux leaders du vestiaire ne serait pas au mieux. Ce mercredi soir, c’est Marca qui explique que les relations entre Sergio Ramos et Cristiano Ronaldo se sont détériorées ces dernières semaines.

En effet, tout est parti d’une phrase de Cristiano Ronaldo qui expliquait qu’avec les départs de James Rodriguez (Bayern Munich), Alvaro Morata (Chelsea) et Pepe (fin de contrat au Besiktas), la formation madrilène était moins forte cette année que la saison précédente. Sergio Ramos avait alors rétorqué qu’avec les victoires en début de saison, la thèse de Ronaldo n’était peut-être pas la bonne. Mais c’était loin d’être terminé entre les deux hommes forts du club de Florentino Pérez.

CR7 serait isolé



En effet, selon El Chiringuito, la réponse de l’Espagnol aurait été mal prise par Cristiano. Dans la foulée, Ramos expliquait que Neymar pourrait être une bonne recrue ce qui aurait déplu une nouvelle fois à CR7 qui aurait considéré que son rôle de joueur majeur serait menacé. De plus le Portugais, avec les départs de Pepe et Coentrao serait isolé face à Ramos et aux Espagnols : Nacho, Carvajal, Asensio, Isco ou Ceballos, ce qui l’inquiéterait.

Enfin, une dernière phrase du défenseur a mis le feu aux poudres. « Le malaise Cristiano Ronaldo ? Demandez-lui, ces choses m’échappent », avait indiqué Ramos sur un ton qui aurait déplu au Ballon d’Or en titre. Quoi qu’il en soit, Zinédine Zidane devra remobiliser son vestiaire s’il veut arriver à quelque chose cette saison que ce soit en Liga ou encore en Ligue des Champions où le Real vise une troisième victoire de rang.