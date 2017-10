beIN et l'ex-n°2 de la FIFA nient en bloc

"Le groupe collaborera pleinement avec les autorités et attend sereinement les suites de l'enquête", poursuit beIN Media dans un communiqué transmis à l'AFP. La justice suisse enquête sur l'attribution de droits média pour plusieurs Coupes du monde de football, dans le cadre d'un "soupçon de corruption".Jérôme Valcke, ex-N2 de la FIFA, mis en examen pour des soupçons de "corruption privée" en lien avec l'octroi de droits média pour plusieurs Coupes du monde de football, a quitté libre jeudi soir les bureaux du Ministère public de la Confédération (MPC) à Berne et "conteste la totalité des accusations", a indiqué son avocat."M. Valcke a quitté les bureaux du MPC où il a été entendu toute la journée. Il est ressorti libre, il n'y a aucune mesure de coercition à son encontre ni de versement de caution", a déclaré Me Stéphane Ceccaldi, du barreau de Marseille.