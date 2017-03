Zulte : Mbaye Leye et Babacar Gueye remportent la Coupe de Belgique

Il fallu la séance des tirs au but pour voir les Flandriens l'emporter 4 tirs au but à 2 face à Ostende alors que les 90 minutes s'étaient soldées à 2-2 et les prolongations à 3-3.



Au coup d'envoi, Zulte Waregem visait un deuxième succès, après celui de 2006, déjà avec Francky Dury. Ostende tentait de remporter le premier trophée de histoire. La première occasion est à mettre à l'actif d'Ostende. Berrier réussissait une reprise aérienne spectaculaire mais pas assez puissante pour inquiéter Bossut. Pressé par Musona, Bossut passait proche de la catastrophe à la 14e minute. Ostende concrétisait sa domination avec un brin de réussite: Sur un long ballon en profondeur, Baudry glissait laissant filer Dimata face à Bossut. Le tir de l'attaquant terminait via le poteau au fond des filets (18e).



Zulte Waregem ne tardait pas à réagir. Dutoit déviait sur le poteau un coup-franc de Hamalainen, Derijck avait bien suivi et remettait les deux équipes à égalité (25e).



Les occasions se sont multipliées



Deux minutes plus tard, un missile des 20 mètres de Musona s'écrasait sur la transversale.



Les occasions se multipliaient en fin de première période. Un nouveau coup-franc d'Hamalainen mettait en difficulté Dutoit. Le gardien repoussait le ballon par une manchette de volleyeur (39e). Leye manquait de peu le cadre de la tête (41e). Bossut devait se détendre pour repousser une frappe de Musona (42e).



La seconde période démarrait par une tête non cadrée de Dalsgaard (48e). Ostende reprenait les commandes à la 54e minute. A la réception d'un centre de la gauche de Marusic, Landry Dimata effectuait une talonnade qui trompait Bossut. Encore une fois, Ostende ne conservait pas son avantage très longtemps. Sur un long ballon, Coopman profitait d'une intervention manquée de Marusic et égalisait (64e).



Kaya aura encore une belle occasion au bout du pied pour faire 2-3. Bossut devait lui s'employer sur une phase très chaude à l'issue de laquelle Canesin plaçait au-dessus. Les deux formations ne restaient pas inactives, et la partie se poursuivait en prolongation.



Une séance de tirs au but fatale à Ostende



Dans la première, Gueye portait Zulte Waregem pour la première fois aux commandes à la 111e (2-3). Dans la seconde, un penalty stupidement concédé par les Flandriens permettait à Musona d'égaliser (3-3) et d'amener les deux équipes aux tirs au but.



Canesin et Musona ont manqué leur envoi pour Ostende se heurtant à Sammy Bossut alors que Zulte Waregem réalisait le sans-faute.



Franky Dury était déjà l'entraîneur de Zulte Waregem lors du premier trophée remporté en 2006. Zulte Waregem décroche par la même occasion un ticket pour la phase de groupes l'Europa League la saison prochaine.



