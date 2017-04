Zinedine Zidane est "un homme heureux"

A la veille de rencontrer le Bayern en quart de finale retour en Ligue des Champions, Zidane se veut confiant mais sait que rien n'est fait. Malgré la victoire arrachée à Munich. " Nous n'allons pas spéculer, ni penser à notre victoire du match aller (2-1). Le match aller est derrière nous. Nous savons que cela va être difficile. Que le Bayern joue à la maison ou à l'extérieur, cela ne change rien, il joue de la même manière et il va nous compliquer les choses. Nous allons devoir jouer très, très, très bien."



Et il sait que le retour de la machine à buts munichoise risque de compliquer la tâche des Merengue. "On sait quel joueur est Lewandowski. C'est un vrai numéro 9 et c'est un plus pour le Bayern. Mais c'est l'un des multiples joueurs du Bayern, qui a de toute façon de bons joueurs dans toutes les lignes. Cela ne me préoccupe pas. Nous devrons être concentrés sur ce que nous avons à faire".



Mais surtout, l'entraîneur du Real est conscient de pouvoir compter sur des jouers hyper motivés. Il y est même allé de son compliment en conférence de presse: "Tous mes joueurs, même ceux qui jouent un peu moins, je les admire, je les adore, je suis à fond avec eux. Et avec ce qu'ils me donnent chaque jour, je suis un homme heureux sur le terrain."



L'ambiance est au zénit au Real et elle pourrait l'être encore un peu plus mardi soir, en cas de qualifcation pour les demi-finales de la Ligue des Champions.