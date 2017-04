Zidane s’oppose à Ronaldo sur Hazard

Cristiano Ronaldo ne voudrait pas d’Eden Hazard au Real Madrid. A tel point que selon Diario Gol, le quadruple Ballon d’Or, inquiet que son statut de superstar soit remis en cause par cette arrivée, aurait menacé de quitter la Maison Blanche si le milieu offensif de Chelsea débarquait lors du prochain mercato estival. Un caprice auquel les dirigeants merengues n’auraient pas l’intention de céder.

Zinedine Zidane et Florentino Perez, seraient convaincus par l’idée de recruter l’international belge (26 ans). Et tant pis, donc, si "CR7" n’est pas content ! Le nom du stratège des Blues a déjà plusieurs fois circulé du côté de Santiago-Bernabeu, et son regain de forme en Premier League (14 buts, 6 passes), après une saison 2015-2016 décevante, n’ont pas échappé à l’entraîneur madrilène et son patron.

Un président qui, en 2017, va tenter de briguer un nouveau mandat à la tête du club espagnol. La venue d’un nouveau crack, après Cristiano Ronaldo en 2009 et Gareth Bale en 2013, serait pour lui un excellent coup de communication. Et avec la toute fraîche prolongation de Paulo Dybala à la Juventus Turin jusqu’en 2022, Eden Hazard est (re)devenu la priorité absolue de sa campagne.