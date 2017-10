Zidane s’enflamme encore pour Ronaldo

Les semaines passent et la normalisation des résultats est en cours pour le Real Madrid dans son antre de Santiago Bernabeu. Après une disette pour le moins inhabituelle en tout début de saison, les Madrilènes ont relancé la machine. Mais pas tous les Merengue puisque Cristiano Ronaldo continue d’éprouver de grosses difficultés pour marquer en Liga cette saison. Avec 1 but au compteur fin octobre, il se désespère…



"Quand Cristiano ne marque pas, vous demandez toujours la même chose. On n’est pas inquiets, on sait que c’est important pour lui mais comme on dit, c’est encore long. En Liga, il va revenir petit à petit, on peut être tranquilles", a ainsi plaidé Zinedine Zidane, relaye Marca. L’entraîneur considère que son équipe a livré une bonne prestation même si, dans le jeu, il aimerait davantage de fluidité.

Concernant le trophée « The Best » décerné ce lundi et dont le Portugais (en lice avec Messi et Neymar) est le grand favori, Zizou se félicite à l’avance. "C’est le meilleur footballeur de sa génération, c’est plus que mérité ce qu’il va remporter (The Best). Toutes les récompenses qu’il a gagnées sont méritées. C’est le meilleur", jubile ainsi un Zidane qui l’attend tout au long de l’année mais surtout en fin de saison, pour les matches couperets.