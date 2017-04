Zidane lâche une bombe : " Je ne suis pas certain de ....."

Ce week-end en Liga, tous les regards seront tournés vers le derby madrilène entre le Real et l'Atletico (samedi, 16h15). En conférence de presse d'avant-match, Zinedine Zidane n'a pas hésité à vanter les mérites du travail effectué par Diego Simeone à la tête des Colchoneros.



"Tout le monde parle de l'Atletico comme une équipe qui défend bien et c'est vrai. Mais ce n'est pas que ça. Elle a beaucoup progressé au fil des années et elle joue bien offensivement", assure ZZ.



"Je ne prépare rien"

Mais c'est surtout une autre déclaration qui a attiré l'attention de Marca. Zinedine Zidane a surpris tout le monde à l'heure d'évoquer son avenir dans la capitale madrilène.



"La saison prochaine? Je ne prépare rien. Je ne suis pas certain de continuer. Pour le bien et pour le mal, je sais ce que ça représente d'entraîner le Real Madrid. Je ne me soucie que du prochain match. Je ne sais pas ce qui se passera après", avoue l'ancien numéro 10 de l'équipe de France.



CR7

Cette semaine, Zinedine Zidane a laissé Cristiano Ronaldo au report lors du déplacement du Real Madrid à Leganes (2-4).



"Il n'y a pas de plan particulier. On discute avec lui et c'est tout. Il s'entraîne d'une manière phénoménale. Il est prêt pour le sprint final. Il veut toujours marquer des buts. Il nous donne de l'ambition et il transmet beaucoup d'énergie. C'est son moteur", conclut le coach du Real Madrid.