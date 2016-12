Ziarra omarienne 2017 : Abdoulaye Daouda Diallo rassuré des préparatifs

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité s’est dit "particulièrement satisfait" des engagements pris par les services techniques pour le bon déroulement de la Ziarra annuelle de la famille omarienne prévue les 6 et 7 janvier à Louga (nord).



Il s’exprimait au cours d’un Comité régional de développement (CRD) consacré à la préparation de cette manifestation religieuse, en présence de plusieurs chefs de service.



Quelque 400 éléments du Groupement mobile d’intervention (GMI) de la police nationale seront mobilisés pour assurer la sécurisation de l’événement et la fluidité de la circulation dans les grandes artères menant au domicile du Khalife et de ses abords immédiats.



Des instructions ont été également données par le gouverneur de la région de Louga de "veiller particulièrement à la sécurité du khalife au moment où les talibés lui présentent leur ziarra (visites pieuses périodiques)".



Toujours dans le cadre de la sécurisation de la manifestation religieuse des instructions ont été donné au gouverneur de "penser à un éventuel dispositif de jalonnement au cas où le président Macky Sall rendrait visite au Khalife, comme ce fut le cas lors de l’édition précédente".



Les représentants de la famille omarienne ont quant à eux exprimé leur satisfaction et leur remerciement au ministre de l’Intérieur de l’amélioration de la qualité de l’organisation.