Ziarra annuelle de la famille Omarienne : Aida Mbodj perpétue une tradition vieille de plus de 10 ans.

Mme Mbodji s'est ainsi rendue avec sa délégation chez Thierno Madani Tall, où elle a été reçue avec tous les honneurs. " Vous êtes ici chez vous" a dit le khalife de la famille omarienne á son hôte du jour. Tres émue, la responsable libérale dira toute sa reconnaissance au maître de lieu qui " est un père, un frère et un confident. Je suis venue, dira t- elle, perpétuer une tradition vieille de plus de 10 ans. Depuis feu Thierno Mountaga Tall, je suis avec beaucoup d'humilité et de fierté, la marraine de la cuisine. Et cette année, comme toutes les autres années, je suis venue vous réitérer toute ma fidélité." Chose rare, c'est Thierno Madani Tall lui même qui raccompagnera son hôte jusqu'à' son véhicule qui prendra la direction de la mosquée. Sur place, la responsable libérale sera reçue par Fadima Tall, fille de Thierno Mountaga Tall, à qui elle remetra des ustensiles de cuisine et un chèque de un million de francs. A la petite fille Omar Foutiyou Tall, l'honorable députée dira toute sa fierté d'être la marraine de la cuisine de la famille Omarienne. En marge de sa ziarra, Mme Mbodji n'a pas voulu s'exprimer sur l'actualité politique : " je suis là en tant que talibé..."